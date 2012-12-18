Омбудмен і ЮНІСЕФ підписали угоду про співробітництво у сфері захисту прав дітей

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська та голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіе Мокуо підписали Угоду про співробітництво у сфері захисту прав дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмена, метою цієї угоди є консолідація зусиль, спрямованих на захист прав дітей в Україні, зокрема, - на зростання в сімейному оточенні, охорону здоров’я та безоплатну медичну допомогу тощо.

Сторони домовились про співпрацю у форматі організації спільних заходів, зустрічей, семінарів, конференцій, просвітницьких кампаній, розробки спільних пропозицій і рекомендацій щодо проектів законів, нормативно-правових актів та ратифікації міжнародних договорів.

Голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Ю.Мокуо наголосила, що угода активізує співпрацю між Уповноваженим ВР з прав людини та представництвом.

«Ми давно вже плідно співпрацюємо з Омбудсменом України Валерією Лутковською, а формалізація цих відносин надасть новий імпульс подальшій спільній діяльності у сфері захисту прав дитини і реалізації положень Конвенції про права дитини в Україні», - зауважила Ю.Мокуо.