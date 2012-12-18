Для виділення коштів на лікування дітей з ревматоїдним артритом підготують бюджетний запит

Міністерству охорони здоров’я України доручено підготувати бюджетний запит для виділення коштів в бюджеті-2013 для лікування дітей з ревматоїдним артритом. Відповідні документи повинні бути розроблені та направлені на розгляд Кабінету міністрів в максимально короткий термін.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як йдеться в повідомленні, прем`єр-міністр України Микола Азаров неодноразово наголошував, що уряд тримає на особливому контролі ситуацію як з найбільш поширеними захворюваннями, так і зі складними, унікальними хворобами, лікування яких потребує державної підтримки і допомоги. Особливо це стосується надання допомоги дітям, що страждають на важкі недуги. Зокрема, і хворих на ювенільний ревматоїдний артрит.

Глава уряду підкреслив, що це принципова позиція Кабінету міністрів і вона незмінна. Необхідні кошти будуть виділені в найближчий час і внесені змінами до бюджету. М.Азаров висловив упевненість, що парламент також підтримає ці зміни до закону про бюджет на 2013 р.

Питання виділення коштів для хворих дітей взято на контроль уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 грудня, батьки 250 хворих на важку форму ювенільного ревматоїдного артриту (ЮРА) дітей закликали владу негайно виділити в держбюджеті-2013 кошти на їх лікування сучасними імунобіологічними препаратами.

Як заявила голова ініціативної групи ГО "Радість руху" Катерина Коднянська, «перед Новим роком ми постали перед фактом того, що лікування для дітей України не закладено в бюджеті» - сказала вона і додала, що йдеться саме про окрему терапію для дітей із важкою формою хвороби вартістю 35 млн. грн., відносно якої МОЗ подавало пропозицію щодо включення до держбюджету-2013.

Як відзначила К.Коднянська, потрібна для близько 250 українських дітей досить вартісна терапія прописана у протоколах лікування, затверджених МОЗ. В усьому світі діти отримують її за рахунок державних, регіональних чи страхових програм.

Крім того, за словами К. Коднянської, потрібних для лікування цих дітей препаратів в Україні є два, тоді як, зокрема, у Росії – 11, і діти там отримують їх безкоштовно. В Україні, відзначила вона, програма наразі діє лише у деяких областях та Києві. При цьому, вартість лікування становить близько 14 тис. грн. на місяць на одну дитину.

«Ці діти живуть із постійним болем, вони не мають можливості відвідувати навчальні заклади», - відзначила К.Коднянська.

Т.Гейченко повідомила, що на знак протесту проти такої позиції уряду напередодні Дня Святого Миколая і новорічних свят батьки збираються передати до Кабміну «новорічні милиці» у святковому «дощику», аби нагадати чиновникам, яке майбутнє вони забезпечують хворим дітям.