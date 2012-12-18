В Україні від переохолодження померли вже 37 осіб

В Україні внаслідок переохолодження померли вже 37 особи.

Як повідомили УНІАН у Українському науково-практичному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ, загалом за медичною допомогою через переохолодження чи обмороження до лікувальних закладів звернулися 190 осіб, з них 162 були госпіталізовані.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня МОЗ повідомляв, що в Україні від переохолодження вже загинуло 18 осіб.