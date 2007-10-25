Яблука допомагають скинути зайву вагу

З`їдаючи за 15 хвилин до обіду яблуко, людина вживає на 190 калорій менше, ніж без яблука, показало нове дослідження американських учених.

Фахівці з Університету Пенсільванії (США) провели дослідження, яким чином споживання яблук впливає на засвоєння калорій.

59 чоловіків і жінок із нормальною вагою щодня впродовж 5 тижнів приходили в лабораторію снідати і обідати. Перед обідом учасникам експерименту або нічого не давали, або пропонували 1,5 почищених і нарізаних яблука (близько 125 калорій) або аналогічну за калорійністю кількість яблучного пюре, яблучного соку з м`якоттю або без м`якоті.

Приблизно через 15 хвилин учасникам подавали калорійну страву.

В учасників, що з`їли просто яблуко, засвоювалося на 187 калорій менше, ніж у тих, хто з`їв яблучне пюре, сік або нічого.

"Це говорить про те, що споживання фруктів перед їжею може бути чудовим способом для зниження засвоєння калорій", - говорить науковий співробітник Університету Пенсільванії Джулі Флад.

Професор дієтології Пенсільванського університету Барбара Роллс зазначає, що ці відкриття підтверджують, що такі низькокалорійні страви, як суп, салат або фрукти, з`їдені на початку їжі, призводять до того, що ви їсте менше.

"Ми вважаємо, що ефект міг би бути ще кращим, якби ми не зчищали з яблук шкірку", - говорить вона.

Звіт про результати дослідження було представлено у вівторок на засіданні Суспільства по боротьбі з ожирінням - об`єднання учених і професіоналів, що займаються контролем над вагою.

Корреспондент.net