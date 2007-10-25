Назвали країну Європи, у якій найбільше хворих

Великобританія досягла рекорду з ожиріння, зловживання алкоголем, поширеністю діабету і смертей, пов`язаних з курінням.

Рівень ожиріння серед британського дорослого населення найвищий в Європі і в даний момент в деяких районах перевищує середньостатистичний рівень по США. У Бостоні, графство Лінкольншир, майже третину чоловіків і жінок зараз мають зайву вагу, що представляє загрозу для їх здоров`я.

Огляд стану здоров`я нації показав, що ожирінням страждає майже 900 тис. дітей молодше 11 років – 50-процентне збільшення порівняно з минулим десятиліттям. Доповідь міністерства охорони здоров`я також показала, що Англія – єдина європейська країна із споживанням алкоголю, що росте, і зростанням кількості смертей, пов`язаних з алкоголем, особливо серед жінок, пише http://Daily Telegraph.