У Кременчуці заборонили пити воду

Головний санітарний лікар Кременчука (Полтавська область) Віктор АКІМОВ підписав постанову про заборону вживання водопровідної води в їжу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на спеціально скликаній прес-конференції.

"Аналізи проб води показали, що замість допустимих за ДСТ двох одиниць за запахом вода, яка подається в крани кременчужан, має п`ять одиниць. Крім того, з ранку було підвищення показників за аміаком", - сказав В.АКІМОВ.

За його словами, причина погіршення стану води - людський чинник. "Працівники водоканалу проводили ремонт водопроводу діаметром 1200 мм. Потім його необхідно було ретельно промити. Цього не було зроблено. Ця вода із запахом була пущена в місто", - сказав В.АКІМОВ.

СЕС планує оштрафувати керівництво КП "Кременчуцький міськводоканал" за допущені порушення.

"Контрольний аналіз води буде зроблено", - сказав В.АКІМОВ.