Яєчна шкаралупа дуже корисна дітям

У стародавніх лікарських порадниках у складі багатьох цілющих сумішей згадуються як компоненти курячі яйця разом зі шкаралупою або сама шкаралупа. Угорський лікар Кромпехер та група медиків і біологів зацікавилися корисними для здоров`я властивостями шкаралупи курячих яєць. Понад 10-річні дослідження виявили, що яєчна шкаралупа - ідеальне джерело кальцію, який легко засвоюється організмом.

Шкаралупа курячих яєць, яка на 90% складається з карбонату кальцію, засвоюється досить легко. До того ж вона містить усі потрібні для організму мікроелементи: мідь, фтор, залізо, марганець, молібден, фосфор, сірку, цинк, кремній та інші - усього 27! Біохімічний склад яєчної шкаралупи подібний до складу кісток та зубів людини, крім того, вона - чудовий засіб для виведення радіонуклідів і може ефективно використовуватися в осередках радіоактивного зараження, тому що перешкоджає нагромадженню в кістковому мозку стронцію-90. Введення в їжу подрібненої шкаралупи курячих яєць виявило її високу терапевтичну активність і відсутність будь-якого побічного впливу, у тому числі бактеріального зараження. Цього не можна сказати про шкаралупу качиних яєць, котра часто буває інфікована і для застосування не придатна. Особливо корисна шкаралупа курячих яєць маленьким дітям, починаючи від року, адже в їхньому організмі процеси утворення кісткової тканини йдуть найінтенсивніше і потребують безперебійного надходження кальцію.

Методика застосування шкаралупи курячих яєць дуже проста. Яйця попередньо миють теплою водою з милом, добре обполіскують. У більшості випадків шкаралупа не потребує спеціальної стерилізації. Готуючи маленьких дітей, слід на 5 хвилин поміщати її у киплячу воду. Шкаралупа від яєць, зварених вкруту, також активна, разом з тим вона цілком готова до використання, пройшовши стерилізацію в процесі варіння. Дозування - від 1,5 до 3 грамів щодня, залежно від віку. Розтирати на порошок шкаралупу ліпше в ступці: помічено, у разі використання кавомолки препарат втрачає деякі активні властивості. Їсти найліпше вранці - з сиром або кашами. В аптеках західних країн порошок зі шкаралупи курячих яєць продається з 1970 року.