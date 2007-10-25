Проста вправа зміцнить серце

Спробуйте оббігти навколо свого будинку десять разів. Глибокі видихи і вдихи, бракує кисню, шум у вухах нагадають вам, що кардіо-респіраторна система хоч і працює, але дуже погано. Що ж робити?

Кандидат біологічних наук, фізіолог, дослідник йоги Рінад Мінвалєєв для тренування серцевого м`яза рекомендує кожен вечір робити "позу всіх частин тіла" (сарвангасану). Незважаючи на складну назву, нам ця поза хатха-йоги знайома з дитинства. Власне, це "берізка". Але для благотворної дії на серце необхідно робити сарвангасану не 5 секунд, як на шкільному уроці, а 2-3 хвилини. Таке положення тіла підсилює кровотік через хребетну артерію в потиличну ділянку, що стимулює функціонування всіх центрів вісцелярної регуляції стовбурових структур головного мозку, удосконалює роботу всіх органів і функціональних систем організму, звідси і назва – "поза всіх частин тіла". Така поза служить ефективною профілактикою варикозного розширення вен, робить благотворний вплив при порушеннях мозкового кровообігу. Але основне - "берізка" покращує показники роботи лівого шлуночку серцевого м`яза. На переконання Рінада Мінвалєєва, ця асана результативно замінює аеробні навантаження (біг, ходьба і ін.), отож, зміцнює серце. Особливо ефективною ця асана буде в повний місяць і "на убуваючому Місяці" - оскільки "зганяє кров" у бік голови. Щоб виконати позу точно, доречно буде попросити кого-небудь проконтролювати суворо вертикальне розташування грудного відділу хребта.

Pravda.ru