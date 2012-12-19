На півдні країни ускладняться погодні умови
Найближчим часом
За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру МНС, найближчим часом погодні умови ускладняться на півдні країни. Про це повідомив директор Гідрометцентру Микола Кульбіда під час селекторної наради з керівниками територіальних підрозділів МНС щодо ліквідації наслідків негоди в регіонах увечері 18 грудня, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.
«Якщо у попередні дні небезпечні стихійні явища спостерігалися в основному на заході та півночі країни, то сьогодні активізація синоптичних процесів відбувається над територією Туреччини і Чорним морем. Це, звісно, в першу чергу вплине на південні регіони України. Так, 19-20 грудня на півдні слід чекати посилення вітру до 15-22 м/с, а часом і до 25-30 м/с. У першу чергу, це стосується узбережжя Чорного та Азовського морів, Херсонської області, Криму. Крім того, чекаємо випадіння снігу та мокрого снігу, у Криму – з дощем. Станом на сьогодні немає зовсім снігового покриву на території Криму, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Але днями він з’явиться. Це може призвести до порушення руху транспортних засобів», - повідомив М.Кульбіда.
За його словами, у ці дні спостерігатиметься явище обледеніння суден. У Дніпровсько-Бузькому лимані та на Азовському морі можливе утворення криги. Також очікується посилення хвилювання на морях: в Азовському морі хвилі сягатимуть 1,5-2 м, у Чорному – 3-5 м.
У Луганській, Харківській та Дніпропетровській області очікується посилення вітру до 15-20 м/с, а також невеликі та помірні опади у вигляді снігу. Незначні опади та посилення вітру можливі у Вінницькій, Черкаській. Кіровоградській та Полтавській областях. На заході та півночі погода нормалізується.
На заході країни донині спостерігалися доволі високі температурні показники. У найближчі дні сюди також прийде похолодання – температура повітря понизиться на 8-13 градусів і становитиме вночі 20-15°С морозу, а вдень 12-6°С. До цих же значень наблизиться температура повітря на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. До сьогодні такі низькі показники спостерігалися лише у Харківській, Сумській та Полтавській областях.
Такий характер погоди протримається 19-23 грудня. Очікується, що ситуація на півдні покращиться з 21 грудня, коли там стихне вітер та припиняться опади.