Зимові канікули в Італії проведуть 22 сироти з Полтавщини

Українсько-італійський фонд «Друзі Європи» запросив 22 дітей-сиріт із Полтавської області провести зимові канікули в Італії.

Як повідомили УНІАН у департаменті освіти та науки Полтавської облдержадміністрації, цього разу до Італії поїдуть вихованці Полтавського й Градизького інтернатів.

На нараді у губернатора Полтавської області Олександра Удовіченка начальник департаменту Володимир Мірошниченко повідомив, що «дітей запросила італійська сторона, а обласна служба у справах дітей уже склала списки й зараз оформляє виїзд дітей.

Він зазначив, що всього зимовим відпочинком облдержадміністрація охопить 244 дитини-сироти і дітей, позбавлених батьківської опіки, які перебувають в інтернатах.

«Для цього ми використаємо заміський табір «Миргородський», куди поїдуть 178 дітей, і оздоровчий центр «Маяк», який відвідають 66 дітей», - додав В.Мірошниченко.