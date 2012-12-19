Кабмін вирішив зробити вихідними п'ятниці 3 і 10 травня

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перенесення робочих днів із п`ятниць, 3 та 10 травня, на суботи, 18 травня й 1 червня, у зв`язку зі святами 1, 2 травня і 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення відповідного розпорядження на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістам повідомила заступник міністра соцполітики Лідія Дроздова.

Таким чином, на травневі свята вихідними будуть 1-5 травня і 9-12 травня.