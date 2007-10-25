Вода в Кременчуці відповідає всім нормам ГОСТу

Головний санітарний лікар Кременчука (Полтавська обл.) Віктор АКІМОВ скасував сьогодні підписану вчора постанову про заборону вживання водопровідної води в їжу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це санлікар повідомив на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій, яке провів із ранку мер міста Микола ГЛУХОВ.

"Станом на 10.00 ранку вода, що подається в місто, відповідає всім нормам ГОСТу. Я скасовую вчорашню постанову. Вода придатна до вживання без обмежень", - сказав він.

Члени комісії прийняли звернення до мера з проханням за допущені порушення в роботі звільнити начальника КП "Кременчукводоканал" Валерія МЕДВЕДОВСЬКОГО, оголосити сувору догану головному інженеру підприємства та іншим компетентним посадовцям.

Мер М.ГЛУХОВ також вибачився перед жителями міста за ситуацію, що склалася з погіршенням якості питної води.

Як повідомляв УНІАН, вчора аналізи проб води показали, що замість припустимих за ГОСТом двох одиниць по запаху, вода, що подається в крани жителів міста, має п`ять одиниць. 24 жовтня В.АКІМОВ видав постанову про заборону вживання водопровідної води в їжу. За повідомленням керівника КП "Кременчукводоканал" В.МЕДВЕДОВСЬКОГО за позавчорашню добу у водопровідні мережі міста потрапило від 10 до 15 тисяч кубічних метрів питної води, що має відхилення від стандартів по запаху. Причина погіршення стану води, за заявою головлікаря міськСЕС В.АКІМОВА полягала в людському чиннику. Працівники водоканалу проводили ремонт водогону діаметром 1200 мм. І потім якісно його не промили.