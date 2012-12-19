Більш як 450 військових допомагають ліквідовувати наслідки негоди

Більше 450 військовослужбовців Збройних сил України та 55 одиниць військової техніки сьогодні продовжують надавати посилену допомогу в ліквідації наслідків снігопадів майже по всій території України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони.

Загалом з початку залучення військовослужбовців ЗСУ до ліквідації наслідків погіршення погодних умов в 10 областях України армійськими силами та засобами обігріто та забезпечено харчуванням 830 осіб, евакуйовано 450 цивільних автомобілів.

Зокрема, минулої доби силами військовослужбовці розчистили більше 650 кілометрів автомобільних шляхів в зонах стихійного лиха, евакуювали близько 30 цивільних автомобілів, забезпечили харчуванням 116 осіб у 10 пунктах обігріву.

Вчора, 18 грудня, від Збройних сил України до ліквідації наслідків погіршення погодних умов на території 10 областей залучалося 264 військовослужбовців, 63 одиниці військової техніки. В резерві знаходилося 234 особи та 35 одиниць техніки.

Як повідомлялося, силами ЗСУ розгорнуто 10 пунктів обігріву населення: по чотири облаштовано у населених пунктах Ясинівка Бродівського району та Ожидів Буського району Львівської області. По одному пункту обігріву діють у селищі Суходоли Бродівського району Львівської області та у місті Волочиськ Хмельницької області.

Крім того, в населених пунктах Броди та Ожидів розгорнуті пункти дозаправки техніки.