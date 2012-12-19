Київській обласній лікарні подарували апарат ШВЛ

Прем’єр-міністр України Микола Азаров у м. Боярка відвідав Київську обласну дитячу лікарню і привітав з днем Святого Миколая маленьких пацієнтів.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, М.Азаров повідомив, що два тижні тому діти, які лікуються в цій лікарні, написали листа і запросили його разом відсвяткувати цей день. Глава уряду радо пристав на таку пропозицію і приїхав для того, аби поспілкуватися дітьми. Він вручив їм солодощі та подарував лікарні інкубатор для новонароджених для штучної вентиляції легенів.

Діти у свою чергу подякували М.Азарову і подарували йому власноруч виготовлені сувеніри.

Прем’єр-міністр також навідався до хворого хлопчика, неодноразового переможця вітчизняних та міжнародних змагань з танців, який саме проходить лікування в Київській обласній дитячій лікарні. Він побажав йому якнайшвидшого одужання і нових здобутків.

Київська обласна дитяча лікарня надає медичну допомогу як жителям Боярки, так і навколишніх населених пунктів. Щорічно стаціонарне лікування тут отримують 12 тис. дітей, половина з яких сільські жителі. Також на базі лікарні працює виїзна неонатальна бригада, яка надає допомогу хворим недоношеним дітям у сільській місцевості.