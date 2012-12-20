На Київщині та Криму знеструмлено 88 населених пунктів

У Криму та на Київщині внаслідок несприятливих погодних умов знеструмлено 88 населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 19 грудня бригадами обленерго відновлено електропостачання у 40 населених пунктах Київській області і повністю відновлено у Вінницькій та Житомирській областях, що були знеструмленні протягом останніх діб через негоду.

Станом на 7.00 20 грудня залишаються знеструмленими 23 населених пункти в Київській області.

Крім того, внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру та ожеледь) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач знеструмлено 65 населених пунктів у АР Крим.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено додаткові бригади обленерго, з метою доставки аварійних бригад у важкодоступні місця від МНС виділено 16 од. техніки підвищеної прохідності. Для забезпечення електропостачанням лікувальних закладів та об’єктів життєзабезпечення населення від МНС залучено 12 пересувних електростанцій.