В Україні складно дістатися до понад 460 населених пунктів

В Україні через снігові замети ускладнено проїзд до 461 населеного пункту.

Як повідомляє прес-служба МНС України, у Вінницькій області – до 60 н.п., Волинській - 70, Івано-Франківській - 8, Житомирській - 33, Львівській - 3, Рівненській - 85, Тернопільській - 120, Хмельницькій - 60, Чернівецькій - 22.

Станом на 08.00 20 грудня проїзд дорогами державного значення забезпечений.

До розчищення доріг залучалось 1 тис. 420 одиниць техніки.

Найскладніша ситуація виникла у Донецькій області на автодорозі «Артемівськ-Лисичанськ», де на кордоні з Луганською областю у снігових заметах опинилось понад 67 автомобілів. На даний час рух автотранспорту відновлено частково – в заметах залишаються 17 вантажних автомобілів. Роботи з розчищення траси продовжуються.

У містах встановлено 2 тис. 572 пункти обігріву, у яких протягом минулої доби надано допомогу 3 тис. 122 особам. Загалом з 15 по 20 грудня надано допомогу 10 тис. 761 особі.

На території України впродовж доби до заходів з подолання наслідків складних погодних умов залучено 17 тис. 841 особа та 4 тис. од. техніки.

Основні зусилля МНС спрямовано на надання допомоги у відновленні енергопостачання населених пунктів, забезпечення електроенергією лікувальних закладів, систем життєзабезпечення і забезпечення проїзду транспорту на основних автошляхах державного значення, зокрема на автодорогах «Київ-Львів», «Київ-Чоп», «Київ-Одеса», «Київ-Харків», «Київ-Чернігів», «Харків-Сімферополь» та м. Києві.

У цілодобовому режимі працює робоча група Оперативного штабу МНС України.