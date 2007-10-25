Щодня 47 українців заражаються ВІЛ-інфекцією

В Україні у січні-червні 2007 року зареєстровано понад 8,7 тисяч нових ВІЛ-позитивних осіб.

Про це повідомив голова Комітету з питань протидії ВІЛ/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Василь ПЕТРЕНКО на прес-конференції в УНІАН.

“Протягом 6 місяців цього року в Україні зареєстровано понад 8 тисяч 700 нових випадків ВІЛ-позитивних - це понад 47 випадків ВІЛ-інфекції кожного дня. Надзвичайна проблема є серед дітей до 14 років – тільки за 9 місяців поточного року в Україні офіційно зареєстровано більше 2,5 тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції, 75 хворих на СНІД. На превеликий жаль, за ці 9 місяців троє діток померли від СНІДу”, - сказав В.ПЕТРЕНКО.

За його словами, переважна більшість зареєстрованих - працездатного віку. “Майже 90% належить до найбільш працездатної вікової групи від 18 до 49 років, в тому числі 16% становлять особи у віці від 18 до 24 років та понад 70% - у віці 25-49 років”, - додав він.

В.ПЕТРЕНКО також повідомив, що за 6 місяців поточного року зареєстровано 18,4% передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.

“За оцінками експертів, впливу ВІЛ/СНІД зазнає 1,46% дорослого населення України. Це значно більше, ніж в Росії, де цей показник становить 1,1%, та Білорусі - 0,3%.”, - зазначив голова Комітету з питань протидії ВІЛ/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам.

За даними Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я, зараз в Україні загальна кількість ВІЛ-позитивних становить близько 400 тисяч осіб.