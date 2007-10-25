Медики Центральної клінічної лікарні Києва проти зміни статусу установи

Співробітники Центральної міської клінічної лікарні Києва протестують проти зміни статусу лікарні.

Про це кореспонденту УНІАН заявили співробітники лікарні сьогодні під час пікетування будівлі Київської міської адміністрації.

За словами медиків, зараз проходить сесія міськради, на якій мають прийняти рішення про реорганізацію лікарні, після чого вона втратить статус центральної клінічної і стане звичайною міською лікарнею під номером 13.

“Реорганізація призведе до того, що ми втратимо все: консультативну поліклініку, значну частину фінансування, медзабезпечення, медичні кафедри”, - заявив голова профкому Центральної міської клінічної лікарні Лев МАЛОЛІТНІЙ.

Якщо лікарні змінять статус, обслуговувати вона буде тільки жителів свого району, а раніше там проходили лікування не тільки кияни, але й жителі інших міст України, зазначають пікетувальники.

За їх словами, за зміною статусу стоїть питання землі. Ще в червні міська влада наполягала на тому, щоб лікарня відвела невелику ділянку землі площею 0,74 га під паркінг. Адміністрація лікарні відмовила. Після цього почалися постійні перевірки. “Я думаю, що це гра політиків. Наша лікарня в центрі Києва - це великий і ласий шматок, і багато охочих його дістати”, - заявила лікар-лаборант Тетяна ДОБРОХЛОП.

Пікетувальники заявили, що якщо рішення буде прийняте не на їх користь, вони почнуть безстроковий страйк.

Київська влада на протести медиків поки ніяк не відреагувала.