Азаров став почесним професором медуніверситету ім.Богомольця

Прочитав лекцію студентам

Прем`єр-міністрові України Миколі Азарову присвоїли звання почесного професора Національного медичного університету імені Олександра Богомольця. Як передає кореспондент УНІАН, відповідний знак вручив М.Азарову ректор вишу Віталій Москаленко. Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.Азаров прочитав лекцію студентам Національного медичного університету імені О.Богомольця.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter