У Криму дві жінки отруїлися грибами

У Бахчисарайську лікарню (Крим) доставлено двох жінок, які отруїлися грибами. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в АРК.

Перша постраждала - 57-річна місцева мешканка - придбала відерко білих дощовиків на трасі. Жінка приготувала гриби та з`їла. Їй стало погано.

Другою «жертвою грибних делікатесів» стала 83-річна старенька. Як виявилось, жінка сама збирала опеньки, а потім приготувала їх. Їй також стало погано.

Після того, як постраждалим була надана медична допомога, їх стан покращав. Зараз жінки знаходяться в терапевтичному відділенні.

Від початку цьогорічної осені в Криму від грибів вже постраждали 8 чоловік.