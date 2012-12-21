В Україні знеструмлено через негоду 93 населених пункти

В Україні залишаються знеструмленими через негоду 93 населених пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

Зокрема, електропостачання відсутнє у 83 н.п. Криму, а також у 8 н.п. Київської та 2 - Житомирської областей.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено додаткові бригади обленерго, з метою доставки аварійних бригад у важкодоступні місця від МНС виділено 5 одиниць техніки підвищеної прохідності.

Для забезпечення електропостачанням лікувальних закладів та об’єктів життєзабезпечення населення від МНС залучено 7 пересувних електростанцій.