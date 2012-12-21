Жодного «параду планет» 21 грудня - не існує

Психоз відносно «кінця світу» 21 грудня 2012 року з наукою не пов’язаний і «параду планет» цього дня теж немає.

Про це у коментарі УНІАН сказав директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України Ярослав Яцків.

«Звичайно, кінець світу колись буде», - зазначив він і додав, що кінець світу настане через мільярди років, коли Сонце перестане функціонувати.

Іншою причиною «кінця світу» могло би стати падіння на Землю великого космічного тіла, сказав Я.Яцків.

При цьому він відзначив, що до 2036 року такої загрози немає. «А що буде в 2036-му – доживемо – побачимо, як буде рухатися астероїд Апофіс», - сказав він і припустив, що до того часу людство може навчитися змінювати орбіти астероїдів, відповідно, і траєкторію їх руху.

«Чи людство навчиться берегти планету від іншого знищення світу - екологічного, ядерного – це вже не астрономічна проблема», - зауважив Я.Яцків.

Крім того, він відзначив, що інформація про «парад планет» 21 грудня не відповідає дійсності. «Ніякого параду планет зараз, як такого, великого, не буде. Ті паради планет, які були, ми на собі ніколи не відчували», - сказав він, додавши, що єдиний і остаточно не доведений вплив, який має це явище, пов’язаний із рухом тіл Сонячної системи та сонячною активністю.

Явище, яке відбувається зараз, пояснив Я.Яцків, - це «протистояння Юпітера». Тобто, Земля і Юпітер знаходяться на одній лінії. «Але ніякого особливого відчуття чи ефекту на геосистеми це не матиме. І вся ця подія з психозом відносно кінця світу – це зовсім з іншої сфери психології, соціології і до науки не має жодного відношення», - наголосив він.

Як повідомлялося, дату 21 грудня 2012 року дехто вважає днем так званого кінця світу за прогнозами стародавніх майя. Майя вважали, що цього дня закінчиться цикл довгого рахунку Ери П`ятого Сонця. На цій даті календар обривається, що дало песимістам підстави вважати, ніби стародавні майя таким чином передбачили кінець світу. Більша частина учених заявляє, що ні про який кінець світу в прогнозах майя не йшлоcя.