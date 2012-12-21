Дітям-чорнобильцям забезпечили фінансування безоплатного харчування

Міністерство соціальної політики України на вимогу Генеральної прокуратури перерахувало головним управлінням праці та соціального захисту населення регіонів 58,4 млн грн заборгованості для здійснення компенсаційних виплат на харчування дітей та додатково 12,3 млн грн - на проведення поточних виплат.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

Зокрема, в Генпрокуратурі пояснили, що під час проведеної прокурорської перевірки були виявлені порушення прав дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на вчасне отримання їх сім’ями компенсаційних виплат на безоплатне харчування.

"Міністерством соціальної політики України не забезпечено фінансування щомісячної грошової допомоги та компенсаційних виплат на харчування дітей, які не відвідують дитячі дошкільні навчальні заклади та не харчуються в загальноосвітніх школах", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генпрокуратури, найбільша заборгованість - майже 33 млн грн - з таких компенсаційних виплат сім’ям з дітьми утворилася у Криму, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, де мешкає понад 220 тис. дітей цієї категорії.