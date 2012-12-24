Хто став міністром охорони здоров'я у новому уряді

11:51, 24 грудня 2012
Країна
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Янукович перепризначив чотирьох

Президент України Віктор Янукович перепризначив чотирьох міністрів.

Відповідні укази від 24 грудня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, знову призначено:

Віталія Захарченка - міністром внутрішніх справ України;

Раїсу Богатирьову - міністром охорони здоров`я України;

Олександра Лавриновича – міністром юстиції України;

Дмитра Табачника - міністром освіти і науки, молоді та спорту України.

Як повідомляв УНІАН, раніше було обнародувано указ про перепризначення Юрія Колобова міністром фінансів України.

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