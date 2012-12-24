Хто став міністром охорони здоров'я у новому уряді

Янукович перепризначив чотирьох

Президент України Віктор Янукович перепризначив чотирьох міністрів. Відповідні укази від 24 грудня розміщено на офіційному сайті глави держави. Зокрема, знову призначено: Віталія Захарченка - міністром внутрішніх справ України; Раїсу Богатирьову - міністром охорони здоров`я України; Олександра Лавриновича – міністром юстиції України; Дмитра Табачника - міністром освіти і науки, молоді та спорту України. Як повідомляв УНІАН, раніше було обнародувано указ про перепризначення Юрія Колобова міністром фінансів України.

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