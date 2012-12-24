Хто став міністром охорони здоров'я у новому уряді
11:51, 24 грудня 2012Країна
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Янукович перепризначив чотирьох
Президент України Віктор Янукович перепризначив чотирьох міністрів.
Відповідні укази від 24 грудня розміщено на офіційному сайті глави держави.
Зокрема, знову призначено:
Віталія Захарченка - міністром внутрішніх справ України;
Раїсу Богатирьову - міністром охорони здоров`я України;
Олександра Лавриновича – міністром юстиції України;
Дмитра Табачника - міністром освіти і науки, молоді та спорту України.
Як повідомляв УНІАН, раніше було обнародувано указ про перепризначення Юрія Колобова міністром фінансів України.
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