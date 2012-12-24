Янукович ліквідував МНС

Президент України Віктор Янукович підписав Указ «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», яким утворив Міністерство доходів і зборів України, Міністерство промислової політики України та ліквідував Міністерство надзвичайних ситуацій.

Відповідний Указ Президента України № 726/2012 від 24 грудня 2012 року розміщено на офіційному сайті Президента.

Як зазначається в документі, «відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити:

Міністерство доходів і зборів України, реорганізувавши Державну митну службу України та Державну податкову службу України, а також поклавши на Міністерство, що утворюється, функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

Міністерство промислової політики України, реорганізувавши Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном;

Державну службу України з надзвичайних ситуацій, реорганізувавши Міністерство надзвичайних ситуацій України та Державну інспекцію техногенної безпеки України».

Також Президент доручив «внести до Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" такі зміни:

1) у розділі І:

а) доповнити розділ:

після абзацу "Міністерство внутрішніх справ України" абзацом такого змісту:

"Міністерство доходів і зборів України";

після абзацу "Міністерство охорони здоров`я України" абзацом такого змісту:

"Міністерство промислової політики України";

б) абзац "Міністерство надзвичайних ситуацій України" виключити;

2) у розділі II:

а) доповнити розділ:

після абзацу "Державна служба України з лікарських засобів" абзацом такого змісту:

"Державна служба України з надзвичайних ситуацій";

б) абзаци "Державна митна служба України", "Державна податкова служба України", "Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном", "Державна інспекція техногенної безпеки України" виключити;

3) розділ IV викласти в такій редакції:

"IV. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України:

1) через Міністра аграрної політики та продовольства України:

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

Державне агентство земельних ресурсів України

Державне агентство лісових ресурсів України

Державне агентство рибного господарства України

Державна інспекція сільського господарства України

2) через Міністра внутрішніх справ України:

Адміністрація Державної прикордонної служби України

Державна міграційна служба України

3) через Міністра екології та природних ресурсів України:

Державна служба геології та надр України

Державне агентство водних ресурсів України

Державне агентство екологічних інвестицій України

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Державна екологічна інспекція України

4) через Міністра економічного розвитку і торгівлі України:

Державна служба експортного контролю України

Державна служба статистики України

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Державне агентство резерву України

Державна інспекція України з контролю за цінами

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

5) через Міністра енергетики та вугільної промисловості України:

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

6) через Міністра інфраструктури України:

Державна авіаційна служба України

Державне агентство автомобільних доріг України

Державне агентство України з туризму та курортів

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

7) через Міністра культури України:

Державне агентство України з питань кіно

8) через Міністра оборони України:

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

9) через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України:

Державна служба інтелектуальної власності України

Державна служба молоді та спорту України

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України

Державна інспекція навчальних закладів України

10) через Міністра охорони здоров`я України:

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Державна служба України з лікарських засобів

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

11) через Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

12) через Міністра соціальної політики України:

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

Державна інспекція України з питань праці

Пенсійний фонд України

13) через Міністра фінансів України:

Державна казначейська служба України

Державна пробірна служба України

Державна служба фінансового моніторингу України

Державна фінансова інспекція України

14) через Міністра юстиції України:

Державна архівна служба України

Державна виконавча служба України

Державна пенітенціарна служба України

Державна реєстраційна служба України

Державна служба України з питань захисту персональних даних".

При цьому Кабінету міністрів України доручено:

1) подати проекти положень про центральні органи виконавчої влади, утворені цим Указом, та пропозиції щодо внесення до актів Президента України змін, що випливають із цього Указу;

2) привести свої акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Указом;

3) забезпечити здійснення інших заходів, що випливають із цього Указу.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

24 грудня 2012 року