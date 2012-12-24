В Україні йде різке потепління

В Україні розпочинається суттєвий період потепління.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру з посиланням на директора відомства Миколу Кульбіду.

У Новорічну ніч температура повітря значно підвищиться, опадів не буде. За словами М.Кульбіди, у Новорічну ніч температура становитиме -1...-6°С та 0...+4°С у Криму.

1 січня 2013 року вдень температура становитиме близько 0°С, на півдні країни 0...+5°С, у Криму до +8...+9°С. За прогнозами, у ці дні опадів не буде.

Зміна погодних умов розпочалася 24 грудня із західних областей. Тут спостерігаються опади у вигляді мокрого снігу. Протягом дня зона опадів переміститься на південні та центральні області.

25 грудня у східних і північно-східних областях ще буде холодно: -18...-23°С, у західних областях температура буде становити близько 0°С, а в центрі та на півдні України -7...-12°С.

26 грудня тепла повітряна маса пошириться на всю країну, температура вночі буде становити близько 0°С, вдень +1...+6°С, у південних областях +4...+9°С, у Криму до +10...+12°С.

Така погода в Україні утримуватиметься до Нового року. При цьому розпочнеться танення снігу. За прогнозами, сніговий покрив зникне повністю у південних регіонах. На решті території він зменшиться, ущільниться, але повністю не зникне.

Водночас це явище може бути небезпечним для громадян, оскільки можливе падіння снігових мас та бурульок з дахів будинку, а також танутиме крига на водоймах.

У зв`язку з цим рятувальники закликають громадян бути обережними під час прогулянок вулицями, не ходити попід стінами й балконами будинків, не виходити на льодовий покрив на річках та озерах.