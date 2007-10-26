У Закарпатській області 29 осіб хворі на вірусний гепатит “А”

У Закарпатській області протягом місяця 29 осіб захворіли на вірусний гепатит “А”.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 25 жовтня до МНС надійшла інформація про те, що з 1 по 24 жовтня до інфекційного відділення обласної лікарні з діагнозом вірусний гепатит “А” госпіталізовано 29 осіб з с. Тур`ї Ремети Перечинського району, з яких 17 дітей до 15 років.

Ймовірний фактор передачі збудника інфекції - водний, через колодязі.

Стан здоров`я потерпілих - легкого та середнього ступеня тяжкості.

В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.