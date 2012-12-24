В Україні функціонують 3368 пунктів обігріву

Станом на 24 грудня в Україні працюють 3368 пунктів обігріву. Зокрема, МНС розгорнуло 342 таких пункти, місцеві органи влади – 3026.

Про це повідомляє Урядовий портал.

За останню добу до закладів звернулися більше 2,5 тисяч людей. Загалом з початку роботи була надана допомога 22 тис. 486 особам. Найчастіше громадяни звертаються за допомогою у пункти обігріву в Криму, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській областях. Також багато громадян звертається за допомогою на Луганщині та Львівщині.

Пункти обігріву працюють цілодобово. Тут можна зігрітися, перепочити, випити гарячого чаю і перекусити, отримати першу медичну допомогу. Частина пунктів стаціонарні – розташовані у навчальних, медичних закладах, кафе; інші – розбиті у наметах біля зупинок громадського транспорту, на автодорогах тощо.