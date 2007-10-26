Янукович зацікавився СНІДом і туберкульозом

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з радником з міжнародних питань кандидата в Президенти США Хіларі КЛІНТОН, колишнім послом США в ООН Річардом ХОЛБРУКОМ політичну ситуацію в Україні та актуальність боротьби з ВІЛ/СНІД.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч В.ЯНУКОВИЧА і Р.ХОЛБРУКА відбулася сьогодні в Кабінеті міністрів України.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що уважно стежить за ситуацією в світі «і з інтересом за розвитком подій в США в контексті президентських виборів».

«Ми високо цінуємо роботу, яку ви проводите у напрямі боротьби з ВІЛ/СНІД. Це великий внесок у вирішення проблеми», - підкреслив глава українського уряду.

В.ЯНУКОВИЧ також відзначив роль Р.ХОЛБРУКА «у врегулюванні дуже непростих подій в Югославії» (Р.ХОЛБРУК був активним посередником у середині 90-х років у питаннях боснійського мирного врегулювання - УНІАН).

Довідка УНІАН. Р.ХОЛБРУК обіймав посаду посла США в ООН з 1999 по 2001 рік. Він також є президентом і головним виконавчим директором Глобальної бізнес-коаліції з боротьби з ВІЛ/СНІД і інфекційними захворюваннями.

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ ініціює введення нової посади спеціального координатора за програмами боротьби з ВІЛ/СНІД і туберкульозом.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ доручив розглянути можливість введення нової посади сьогодні після зустрічі з колишнім послом США в ООН, президентом і головним виконавчим директором Бізнес-альянсу з боротьби з ВІЛ/СНІД Річардом ХОЛБРУКОМ.

В.ЯНУКОВИЧ і Р.ХОЛБРУК обговорили перспективи отримання Україною нового гранту Глобального фонду з боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом і малярією у розмірі 150 млн. доларів.

У прес-службі Кабінету міністрів уточнили, що керівник уряду і Р.ХОЛБРУК також обговорили план спільних дій для створення ефективної системи боротьби з ВІЛ/СНІД, яка передбачає об`єднання зусиль державних і недержавних організацій в цій сфері діяльності.