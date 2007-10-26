Суд Києва зобов`язав МОЗ закупити сумнівні ліки

Господарський суд Києва зобов`язав Міністерство охорони здоров`я укласти договір із ЗАТ “Ганза” на постачання індійських препаратів для лікування ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ і хворих на СНІД.

Ці препарати відсутні в списку ліків, які пройшли контроль Всесвітньої організації охорони здоров`я, але вже куплені дистриб’ютором.

Для лікування ВІЛ/СНІДу застосовується антиретровірусна терапія. У зв`язку із зростанням захворюваності в світі дозволено використовувати не лише оригінальні патентовані препарати, але й так звані "генерики" - їх дешевші копії, що не мають патенту. ВООЗ безкоштовно здійснює так звану "прекваліфікацію", тобто контроль якості генеричних препаратів.

Заступник директора фармацевтичної компанії “Ганза” Вадим ВАСИЛЬЧУК надав копію рішення Господарського суду Києва від 26 вересня, згідно якому Міністерство охорони здоров`я зобов`язане укласти договір з “Ганзою”. За словами гендиректора компанії Петра БАГРІЯ, препарати в індійських виробників вже куплені.

Тендер на закупівлю антиретровірусних препаратів було оголошено 2 квітня. Торги проходили в два етапи, причому на другий етап попереднього постачальника - ТОВ “Людмила Фарм” (дистриб’ютор американської компанії “Ебботт”) - не запросили. 27 червня МОЗ повідомило ЗАТ “Ганза” (дистриб’ютору індійських компаній “Гетеро Драгс” і “Ципла2) про перемогу в тендері. Проте після звернення компанії “Людмила Фарм” до суду на засіданні постійного тендерного комітету міністерства 16 липня торги були визнані такими, що не відбулися. “Ганза” оскаржили це рішення в суді.

Інформація про закупівлю МОЗ препаратів антиретровірусної терапії, що не пройшли прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), минулого четверга привела під стіни Міністерства членів громадської організації “Мережа людей, що живуть із ВІЛ”. Мітингуючі стверджували, що в результаті вживання індійських препаратів постійно відчувають нудоту і їм "тільки гірше".

Директор Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор ЧУМАК тоді заявив, що діюча національна система реєстрації лікарських засобів дозволяє допускати на український ринок препарати, що не пройшли прекваліфікацію, яка, за його словами, необхідна лише "для нерозвинених країн".

censor.net.ua