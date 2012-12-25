Завтра температура коливатиметься від 12° морозу до 14° тепла

У середу, 26 грудня, температура коливатиметься від 12° морозу на сході до 14° тепла на півдні України.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра буде хмарно з проясненнями. У східній частині, на півночі Лівобережжя та в більшості західних областей очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, вдень в карпатському регіоні помірні опади; на решті території без істотних опадів. На більшій частині території тумани, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, на півдні, сході та в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - від 3° морозу до 2° тепла, у східних областях 12-7° морозу; вдень 0-5° тепла, у західних та південних областях - до 8°; у Криму вночі - 1-6° тепла, вдень - 9-14°.

По Київській області хмарно. Без істотних опадів. Туман, вночі місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень - 0-5° тепла.

По м. Києву хмарно. Без істотних опадів. Туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-0° морозу, вдень - 1-3° тепла.