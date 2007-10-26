У Бахчисараї ще одна людина отруїлася грибами

12:08, 26 жовтня 2007
Країна
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Чоловік у лікарні

В лікарню Бахчисарая (Крим) потрапив чоловік, 1941 г.р., з діагнозом "отруєння грибами".

Як повідомляє Головне управління МНС України в АРК, кримчанин отруївся грибами, які збирав самостійно.

Потерпілий в стані середньої тяжкості знаходиться в терапевтичному відділенні лікарні.

Як повідомляв УНІАН, дві жінки - мешканки Бахчисарая - отруїлися грибами. Їм надана медична допомога.

 

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