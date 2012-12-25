Головою Комітету з питань охорони здоров'я обрано Тетяну Бахтеєву

ВР ухвалила постанову

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про комітети Верховної Ради України 7 скликання». Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 339 із 407 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Головою Комітету з питань охорони здоров`я вже вкотре обрано Тетяну Бахтеєву (Партія регіонів). Перші заступники голови Комітету – Ірина Спіріна (КПУ), Роман Ілик ("Батьківщина"). Заступник голови Комітету – Олександр Біловол (Партія регіонів). Секретар Комітету - Олег Гелевей (ВО "Свобода").

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