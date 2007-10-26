Стриптизерка заразила туберкульозом 40 чоловік

Більше 40 чоловік, які відвідали острів Святого Мартіна в Карибському морі, заразилися туберкульозом від стриптизерки. Згідно висновку лікарів, у всіх потерпілих була виявлена латентна форма захворювання, повідомляє AP.

Джерело небезпечних бацил - стриптизерка з Домініканської республіки, яка страждала активною формою туберкульозу. Про це стало відомо кілька місяців тому, після чого жінка була негайно відправлена додому. Місцеві медики організували кампанію з пошуку людей, що знаходилися у контакті з жінкою.

Передбачається, що до справжнього моменту всіх вказаних осіб вдалося розшукати. Всім, хто звернувся за допомогою, було проведено діагностичні тести, в результаті яких у 40 чоловік була виявлена латентна форма захворювання, йдеться в урядовому прес-релізі.

Латентний туберкульоз походить безсимптомно, проте у деяких випадках він може переходити в активну форму захворювання. Для попередження активації процесу всім постраждалим призначено курс протитуберкульозних препаратів.

Медпортал