Каріозні зуби шкодять серцю
12:39, 26 жовтня 2007Країна
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Не зволікайте з візитом до стоматолога
Німецькі кардіологи дослідили, що каріозні зуби можуть спровокувати ендокардит — запалення внутрішньої оболонки серця. Раніше єдиною причиною цієї хвороби вважали зараження під час операції.
"Вісімдесят відсотків пацієнтів до недуги не мали жодних операцій, — розповідає лікар Крістоф Набер із Західнонімецького кардіологічного центру. — У більшості з них просто були погані зуби".
Лікарі вважають, що бактерії потрапляють у кров під час чищення хворих зубів або вживання їжи. Тому радять не зволікати з візитом до стоматолога.
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