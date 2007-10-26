Каріозні зуби шкодять серцю

Німецькі кардіологи дослідили, що каріозні зуби можуть спровокувати ендокардит — запалення внутрішньої оболонки серця. Раніше єдиною причиною цієї хвороби вважали зараження під час операції.

"Вісімдесят відсотків пацієнтів до недуги не мали жодних операцій, — розповідає лікар Крістоф Набер із Західнонімецького кардіологічного центру. — У більшості з них просто були погані зуби".

Лікарі вважають, що бактерії потрапляють у кров під час чищення хворих зубів або вживання їжи. Тому радять не зволікати з візитом до стоматолога.

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