Проїзд на автошляхах державного значення забезпечений

Станом на 7.00 середи, 26 грудня, проїзд на автодорогах державного значення забезпечений.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Державної служби автомобільних доріг України

25 грудня о 17.20 у Полтавській області поблизу с. Глибока Балка Решетилівського району на автодорозі Київ – Харків на підйомі, через занос та перекриття вантажним автомобілем з причепом частини дороги, був призупинений рух транспортних засобів. О 18.30 рух було відновлено.

Силами Держслужби з НС надано допомогу 100 одиницям транспортних засобів. Працівниками ДАІ, для попередження утворень заторів, вживаються заходи щодо тимчасового обмеження руху транспорту на небезпечних ділянках доріг. Проводиться постійне очищення доріг.

Всього на території України впродовж доби до заходів з подолання наслідків складних погодних умов залучалось 18 тисяч 514 чоловік та 5 тисяч 729 одиниць техніки.