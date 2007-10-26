США просять Кабмін приховувати від українців інформацію про трансгени

Можливо, з 1 листопада виробники так і не почнуть писати на етикетках дані про генну модифікацію.

Українці можуть так і не дізнатися - вживають вони продукти з генетично модифікованими організмами (ГМО) чи ні. Нагадаємо, що ще в серпні Кабмін під тиском громадськості прийняв ухвалу, якою зобов`язав з 1 листопада маркувати продукти, що містять ГМО, і якщо "мутантів" у продукті більше 0,9%, необхідно вказувати їх склад. Одночасно було заборонено проводити, перевозити і продавати на території України дитяче харчування, що містить ГМО.

Проте, можливо, що з 1 листопада такого маркування ми не побачимо. Як заявив днями Держспоживчстандарт, на Кабмін зараз тиснуть американці. Заради швидкого вступу у ВТО вони вимагають від нас відмінити вимогу позначати ГМО на упаковках (інтереси їх зрозумілі — в Штатах виробники не зобов`язані маркувати генно-модифіковані товари і активно їх експортують по всьому світу). Втім, рішення про відміну маркування поки що не ухвалено, 24 жовтня кабмін відправив його на доопрацювання.

В той же час, Держспоживчстандарт продовжує наполягати на обов`язковому маркуванні. "Українські споживачі повинні знати, яку продукцію купують, особливо це стосується дитячого харчування", — заявив "Сегодня" замглави Держспоживчстандарту Сергій ЧЕРЕПКОВ.

Відзначимо, що впровадження обов`язкового маркування ускладнюється ще тому, що в Україні дуже мало лабораторій, що можуть сертифікувати продукти з ГМО. В Україні тільки одна лабораторія здатна знайти найдрібніші ГМО-компоненти. А для обслуговування тисяч вітчизняних виробників потрібні сотні таких лабораторій.

КОВБАСА — МУТАНТ. Михайло ДЕНИСОВ, начальник відділу санітарно-ветеринарного контролю і сертифікації ТОВ "Європродукт" розповів, що Основні ГМО-компоненти, вживані в Україні, — це соєвий білок і картопляний крохмаль: "До 80—90% цієї сої купується в Європі, і вся вона генно-модифікована. Дуже високий відсоток ГМО в ковбасах середнього і дешевого сегментів (1-го і 2-го ґатунку) — до 3—4% від закладки. 1 кг соєвого білка взмозі ввібрати до 3 літрів води (!) — це серйозно здешевлює продукт. Не менше ГМО можуть містити і йогурти: нові ДСТУ допускають в молочних продуктах до 4% ГМО, в першу чергу це імпортний крохмаль, виготовлений з модифікованої картоплі."

МОЖНА ЧИ НІ. Серед учених до цього часу ведеться дискусія — шкідливо чи ні споживати продукти з ГМО для здоров`я людини. Одні кажуть, що це безпечно, оскільки генетична інформація про мутантів повністю "стирається" при переварюванні в шлунку і людина її вже не сприймає. Інші вважають вживання ГМО шкідливим, посилаючись на дослідження, в якому у щурів, яких годували соєю-мутантом, збільшився рівень захворюваності на рак.