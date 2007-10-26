Медовий рецепт від алкоголізму

Цей метод пропонують такі знані авторитети, як всесвітньо відомий американський лікар-натуропат Д.С.Джарвіс і вітчизняний професор В.Я.Березовський. П`яному дають 6 чайних ложок меду (в чайній ложці орієнтовно 7 г меду). За 20 хв ще таку ж дозу, далі ще. Усього 18 ч. л. протягом 40 хв. Потім ще три дози по 6 ч. л. через кожні 20 хв. Наступного дня, як тільки хворий прокинувся, дають ще три дози по 6 ч. л. з інтервалом 20 хв, потім рідко зварене яйце. Через 10 хв хворому дають ще 6 ч. л. меду. До сніданку повинно входити 4 ч. л. меду, склянка томатного соку і шматочок нежирного м`яса. На десерт - ще 4 ч. л. меду. Джарвіс закінчує свій припис так: "Приятель приніс п`яному (уже не п`яному) пляшку горілки на вечерю, одначе той відсунув її і сказав, що більше не хоче пити. Він ніколи в житті більше не брав у рот спиртного".

Вчені це пояснюють тим, що пристрасть до алкоголю пов`язана з недостатністю калію в організмі. Мед є чудовим джерелом калію (36 мг/100 г), його вживання відчутно зменшує бажання випити і навіть зумовлює відразу до спиртного, значно полегшує процес витверезіння.

У наступні дні давати суміш квіткового пилку (обніжжя бджолиного) з медом (у співвідношенні 1:2) по 2 столові ложки двічі на день. Це усуває душевну депресію, пов`язану з виходом із стану глибокого сп`яніння (запою). Вживати протягом 20 днів.