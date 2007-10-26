Київрада реорганізовує медичні установи

Київська міська рада ухвалила рішення про реорганізацію Центральної міської клінічної лікарні (колишньої Жовтневої) та міської стоматологічної поліклініки на Пимоненка, 10.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені на сесії Київради, що відбулася 25 жовтня.

Згідно з рішенням, Центральну міську клінічну лікарню реорганізовано в Олександрівську міську лікарню та віднесено до сфери управління Головного управління охорони здоров’я Київської міськдержадміністрації. Водночас частина майна клінічної лікарні закріплюється за Київським міським клінічним ендокринологічним центром.

Рішення про реорганізацію прийнято метою створення у Києві сучасної медичної установи із надання ургентної допомоги хворим та з урахуванням рішення Київради від 1 жовтня ц.р. про створення Київського міського ендокринологічного центру.

Згідно з документом, за ендокринологічним центром буде закріплено на праві оперативного управління медичне обладнання та майно, яке використовувалось відділенням ендокринології Центральної міської клінічної лікарні.

На КМДА покладено зобов’язання розробити та затвердити на сесії Київраді статут Олександрівської міської клінічної лікарні.

При обговоренні питання на сесії виступив колишній головний лікар Жовтневої лікарні Валентин БІДНИЙ (наказ про звільнення Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення від 31.08.2007 р.), який наголосив на необхідності збереження територіальної та майнової цілісності лікарні та збереженні її статусу.

В.БІДНИЙ поінформував, що лікарні цього року виповнюється 132 роки. Він підкреслив, що “Центральною” лікарня називається не тому, що вона розташована в центрі міста, а через те, що в ній функціонує багато відділень, де допомога хворим надається висококваліфікованими лікарями. На базі лікарні, крім центрів лікування хвороб, знаходяться 10 кафедр Національного медичного університету ім.Богомольця. Колектив лікарні становить близько 2 тис. співробітників. “Можу сказати одне: у нас ендокринологічне відділення, яке розташоване на вул. Пушкінській, є єдиним цілим з Центральною клінічною лікарнею. В структурі лікарні все взаємопов’язано. Ми можемо в межах однієї лікарні все це коригувати, переводити... І нам не потрібні жодні вливання і реорганізації”, - сказав В.БІДНИЙ.

За його словами, у ендокринологічному відділенні працюють висококваліфіковані фахівці, відділення має сучасну діагностичну та лікувальну базу, внаслідок чого допомога хворим надається на досить високому рівні.

Водночас, запрошена на сесію заступник мера столиці, відповідальна за сферу медицини, Ірена КІЛЬЧИЦЬКА зазначила, що мова йде про відокремлення ендокринологічного відділення від клінічної лікарні, яке до 2003 року не було в її складі. “Створюється єдина ендокринологічна служба Києва в столиці, тому відділення на вулиці Пушкінській приєднується до новоствореного центру”, - заявила вона.

Після майже часового обговорення депутати 68 голосами підтримали реорганізацію медичного закладу.

Крім того, депутати Київради вчора ухвалили рішення про реорганізацію міської стоматологічної клініки на Пимоненка, 10. Згідно з рішенням, комунальне підприємство “Київська міська стоматологічна поліклініка” реорганізовано в комунальну установу “Київська міська стоматологічна поліклініка” та віднесення до сфери управління Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення.

Все майно КП “Київська міська стоматологічна поліклініка” на праві оперативного управління буде закріплено за комунальною установою “Київська міська стоматологічна поліклініка”.