У двох областях України негода знеструмила 27 населених пунктів
10:21, 27 грудня 2012Країна
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Пориви вітру та дощ
В Україні через негоду (пориви вітру та дощ) внаслідок спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач та пориви знеструмлено 27 населених пунктів у двох областях.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Житомирській області знеструмлено 19 населених пунктів, у Волинській – 8.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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