У двох областях України негода знеструмила 27 населених пунктів

В Україні через негоду (пориви вітру та дощ) внаслідок спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач та пориви знеструмлено 27 населених пунктів у двох областях.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Житомирській області знеструмлено 19 населених пунктів, у Волинській – 8.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.