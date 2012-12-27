Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) не має претензій до якості українських сирів, які поставляються на ринок Російської Федерації.

Про це голова відомства Геннадій Оніщенко сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН в РФ.

«Ми перевірили заводи, ми поспілкувалися з бізнесом, ми прийшли до цілої низки системних рішень і у принципі зараз цей продукт надходить на наш ринок, але вже як сир, а не сирний продукт, який видавався за сир. Якщо будуть порушення, ми знову реагуватимемо. Поки ми контролюємо партії продукції, і зараз, дякувати богу, претензій немає», – сказав Г.Оніщенко.

При цьому він нагадав, що претензія Росспоживнагляду до українських сирів полягала в тому, що при їх виробництві використовувалося пальмова олія, що не було вказано виробниками.

За його словами, це не заборонено, проте такий продукт має коштувати дешевше.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська область), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

У середині травня відомство дозволило чотирьом українським заводам повернутися на російський ринок. Йдеться про продукцію підприємств "Пирятинський сирзавод", "Дубномолоко", "Гадячсир" і "Прометей".

А в червні Росспоживнагляд дозволив відновити експорт до Росії п`ятому українському сирзаводу - ПрП «Рось» філіал «Охтирський сирокомбінат».