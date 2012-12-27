Завтра в Україні дощитиме

Завтра у східних, західних, вдень і в північних областях України очікуються невеликі дощі та мокрий сніг, місцями ожеледь.

На решті території без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця. У південній та східній частинах місцями туман. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла; у Криму вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

У Київській області у п’ятницю вночі - без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.