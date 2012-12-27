Акімова про своєчасну екстрену меддопомогу

Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова наголошує на необхідності якісного ремонту доріг, особливо в сільській місцевості, для забезпечення своєчасного надання екстреної медичної допомоги в рамках впровадження національного проекту "Своєчасна допомога" в 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.Акімова заявила сьогодні на брифінгу в Полтаві.

За її словами, з 1 січня набуває чинності закон про екстрену допомогу, і фінансування станцій швидкої медичної допомоги повністю передано на обласні рівні.

Центральна влада допоможе всім областям, навіть тим, де ще не почали технічне переоснащення машин “швидкої допомоги”, в устаткуванні медичних карет GPS-навігаторами.

І.Акімова відзначила, що на ряду з оснащенням машин “швидкої допомоги” влада має приділити увагу якості доріг, особливо в сільській місцевості.

«Це матиме принципове значення для можливості своєчасного приїзду “швидкої”», - сказала І.Акімова.

Довідка УНІАН. Проект "Своєчасна допомога" передбачає створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з використанням сучасних GPS-технологій для зменшення часу прибуття машин “швидкої допомоги”.