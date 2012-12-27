Українців вже 45,5 мільйонів осіб

Прогнозна чисельність населення України на 1 січня 2013 року становитиме 45 547 800 чол., що на 42 900 чол. Менше за показник середньої чисельності населення в 2012 році. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Як зазначено у повідомленні, міське населення становитиме 31,4 млн чол., сільське – 14,2 млн. чол.

У регіональному розрізі найбільша кількість населення проживатиме у Донецькій області – 4,4 млн. чол., у Дніпропетровській області – 3,3 млн. чол., у Києві – 2,84 млн. чол., Харківській області – 2,74 млн. чол. Найменший показник очікується у Кіровоградській області - 995,6 тис. чол., Чернівецькій області - 907,1 тис. чол. і Севастополі - 383,4 тис. чол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, чисельність населення України на 1 січня 2012 року становила 45,63 млн чол., на 1 серпня - 45 млн 560 тис. 272 чол.