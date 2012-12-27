Пунктів швидкої меддопомоги має бути більше - Вілкул

Віце-прем`єр-міністр України Олександр Вілкул вважає, що в країні необхідно збільшити у 2-3 рази кількість пунктів базування швидкої медичної допомоги для забезпечення нормативів приїзду до хворих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Вілкул заявив сьогодні на відкритті перинатального центру в Полтаві.

За його словами, у Дніпропетровській області, яку він нещодавно очолював, машина швидкої допомоги приїжджає до пацієнта протягом 10 хвилин у місті і протягом 20 хвилин у сільській місцевості.

«Зараз в Україні потрібно ввести принцип екстериторіальності – коли приїжджає до хворого найближча машина швидкої медичної допомоги, незалежно від прописки регіональної приналежності», - сказав О.Вілкул.

Довідка УНІАН. Нагадаємо, національний проект "Своєчасна допомога" передбачає створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з використанням сучасних GPS-технологій для зменшення часу прибуття "карет" швидкої допомоги. У липні Верховна Рада встановила організаційно-правові засади забезпечення громадян екстреною (швидкою) медичною допомогою.

Законом визначаються засади організації і функціонування системи екстреної медичної допомоги, а також повноваження органів центральної і місцевої влади із забезпечення функціонування системи.