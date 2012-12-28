Росія заборонила американцям всиновлювати своїх сиріт

Президент РФ Володимир Путін підписав Закон «Про заходи впливу на осіб, причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації», який дістав неофіційну назву «Закону Діми Яковлєва» і став відповіддю Росії на прийнятий у США «акт Магнітського».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Законом, зокрема, запроваджується заборона на в`їзд на територію РФ громадян США, причетних до порушення основоположних прав і свобод людини; які скоїли злочини відносно громадян Росії, що перебувають за кордоном, або причетні до їх здійснення.

Також закон стосується американців, які наділені державними повноваженнями і сприяли своїми діями (бездіяльністю) звільненню від відповідальності осіб, що скоїли злочин відносно громадян Росії або причетні до їх здійснення, причетні до викрадання і незаконного позбавлення волі громадян Росії.

На територію Росії буде заборонено в`їзд громадян США, які прийняли необгрунтовані і несправедливі вироки щодо громадян РФ, які здійснюють необгрунтоване юридичне переслідування громадян РФ, прийняли необгрунтовані рішення, що порушили права і законні інтереси громадян та організацій Російської Федерації;

Крім того, передбачається арешт на території Російської Федерації фінансових та інших активів громадян США, яким заборонено в`їзд на територію РФ, і заборона на будь-які операції з власністю та інвестиціями цих громадян.

Список громадян Сполучених Штатів, яким забороняється в`їзд на територію Російської Федерації, ведеться федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції у сфері міжнародних відносин РФ.

Щодо громадян США, включених до списку, передбаченого федеральним законом, встановлюється заборона на розпорядження майном, що перебуває на території Російської Федерації; припиняється діяльність на території Росії юридичних осіб, які знаходяться під їх контролем; припиняються повноваження (членство) в радах директорів, інших органах управління організацій, зареєстрованих на території Російської Федерації.

Законом також забороняється передача дітей, які є громадянами РФ, на усиновлення (удочеріння) громадянам США, а також діяльність на території Російської Федерації органів і організацій з метою підбору і передачі дітей, які є громадянами Росії, на усиновлення (удочеріння) громадянам США, що хочуть усиновити (удочерити) зазначених дітей.

У зв`язку із забороною на передачу дітей, які є громадянами РФ, на усиновлення (удочеріння) громадянам Сполучених Штатів від імені Російської Федерації припиняється дія Угоди між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про співпрацю у сфері усиновлення (удочеріння) дітей, підписаної у Вашингтоні 13 липня 2011 року.

Законом також встановлюється, що її дія, а також дія федерального Закону «Про порядок виїзду з Російської Федерації і в`їзду до Російської Федерації» в частині, що стосується небажаності перебування (проживання) іноземного громадянина в Російській Федерації, поширюється на громадян держав, які ухвалили рішення про заборону в`їзду громадян РФ на території цих держав і про арешт активів громадян Російської Федерації з мотиву їх причетності до порушень прав людини в Росії.

Як повідомляв УНІАН, Сенат Конгресу США 6 грудня прийняв закон, що передбачає запровадження візових санкцій проти росіян, які імовірно є відповідальними за смерть юриста Сергія Магнітського в СІЗО.

Російські парламентарії назвали Закон «Про заходи впливу на осіб, причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації» "імені Діми Яковлєва" в пам`ять 2-річного російського хлопчика, який загинув у США через халатність усиновлювачів.