Підписано указ щодо допомоги хворим на ТБ, ВІЛ/СНІД і гепатити

Президент України Віктор Янукович підписав указ про забезпечення доступною медичною допомогою хворих на туберкульоз, ВІЛ/СНІД та вірусних гепатитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко

За словами Ю.Павленка, в указі міститься доручення Кабміну щодо забезпечення доступною медичною допомогою хворих, зокрема, ставиться завдання підготувати за підсумками першого кварталу 2013 року зміни до державного бюджету щодо передбачення видатків на фінансування заходів з профілактики та протидії цим захворюванням. А також Президент наголошує на необхідності своєчасних закупівель необхідних ліків.