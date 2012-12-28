Підписано указ щодо допомоги хворим на ТБ, ВІЛ/СНІД і гепатити
12:36, 28 грудня 2012Країна
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Янукович дав доручення Кабміну
Президент України Віктор Янукович підписав указ про забезпечення доступною медичною допомогою хворих на туберкульоз, ВІЛ/СНІД та вірусних гепатитів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко
За словами Ю.Павленка, в указі міститься доручення Кабміну щодо забезпечення доступною медичною допомогою хворих, зокрема, ставиться завдання підготувати за підсумками першого кварталу 2013 року зміни до державного бюджету щодо передбачення видатків на фінансування заходів з профілактики та протидії цим захворюванням. А також Президент наголошує на необхідності своєчасних закупівель необхідних ліків.
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