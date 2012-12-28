Кабмін пропонує поліпшити систему охорони праці

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України прийняти Загальнодержавну соціальну програму поліпшення безпеки, гігієна праці і виробничого середовища на період 2014-2018 рр. з прогнозним обсягом фінансування 221,88 млн. гривень.

Про це сказано в законопроекті №1184, опублікованому на офіційному сайті Верховної Ради.

Як сказано в пояснювальній записці, необхідність ухвалення програми викликана вже тим, що щорічно в Україні близько 17 тис. людей стають інвалідами з праці, близько 313 тис. осіб одержують компенсацію внаслідок отримання каліцтв на виробництві, близько 50 осіб одержують пенсію у зв`язку з втратою годувальника. «Сучасний стан охорони праці потребує вживання заходів загальнодержавного масштабу, тому що стосується чи не всіх видів економічної діяльності й охоплює весь виробничий потенціал країни, істотно впливаючи на економічний розвиток», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Перелік заходів, включених у програму, стосується приведення нормативної бази у сфері охорони праці до вимог міжнародного і європейського законодавства, удосконалення системи державного і громадського контролю за дотриманням вимог законодавства, підвищення ефективності систем управління охороною праці, а також запобігання ризикам виробничого травматизму, професійній захворюваності та аварійності.

Фінансування програми, як сказано в законопроекті, здійснюватиметься за допомогою виділення коштів Держгірпромнагляду, МВС, Мінагропроду, Міненерговугілля, Мінприроди, Мінохоронздоров`я і ряду інших відповідальних відомств.

При прогнозному обсязі фінансування, згідно з пояснювальною запискою, 221,88 млн. грн, з державного бюджету буде спрямовано 101,16 млн. грн, з Фонду соцстрахування – 120, 32 млн. грн, з інших джерел – 0,4 млн. грн.

Основними показниками оцінки ефективності програми, згідно з пояснювальною запискою, буде коефіцієнт частоти виробничого травматизму на тисячу осіб і коефіцієнт виробничого травматизму із смертельним результатом на тисячу працівників.