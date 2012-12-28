В Україні підготують програму облаштування пішохідних переходів

Прем`єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству внутрішніх справ і віце-прем`єр-міністр Олександру Вілкулу підготувати програму облаштування пішохідних переходів.

Про це М.Азаров заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

"Дорогу треба переходити лише у відведеному місці. Проте, на превеликий жаль, ситуація на наших дорогах свідчить, що навіть перехід у встановленому місці не забезпечує безпеку пішоходу. Тому сьогодні я дав доручення міністру внутрішніх справ і віце-прем`єру з питань регіональної політики підготувати програму облаштування пішохідних переходів. Вони мають бути хоча б в межах населених пунктів добре освітлені, заздалегідь обладнані застережливими знаками, в районі пішохідних переходів має бути знижено швидкість руху і обов`язково має бути жорсткий контроль за водіями, які порушують правила проїзду через пішохідні переходи. Там, де необхідно, мають бути обладнані або тунелі, або мостові переходи. Словом, проблема є, вона достатньо серйозна і її треба вирішувати", - відзначив М.Азаров.