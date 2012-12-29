Янукович підписав доручення про забезпечення допомогою хворих на туберкульоз, ВІЛ/СНІД

Президент України Віктор Янукович підписав доручення про забезпечення доступною медичною допомогою хворих на туберкульоз, ВІЛ/СНІД та вірусні гепатити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко.

За словами Ю.Павленка, в указі міститься доручення Кабміну щодо забезпечення доступною медичною допомогою хворих, зокрема, ставиться завдання підготувати за підсумками першого кварталу 2013 року зміни до державного бюджету щодо передбачення видатків на фінансування заходів з профілактики та протидії цим захворюванням. Також Президент наголошує на необхідності своєчасних закупівель необхідних ліків.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, у відповідному дорученні глава держави зобов’язав прем’єр-міністра Миколу Азарова удосконалити механізм використання коштів благодійних і міжнародних організацій, які спрямовуються на закупівлю та постачання лікарських засобів і виробів медичного призначення для діагностики та лікування туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та вірусних гепатитів.

Крім того, Президент доручив підготувати за участю представників громадських організацій, у тому числі міжнародних, та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради законопроект про Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2014-2018 роки.

Міністерству охорони здоров`я України В.Янукович доручив внести з урахуванням міжнародного досвіду пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління у сфері профілактики та протидії захворювань на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД та вірусні гепатити.

Також Президент доручив вжити заходів для недопущення переривання процесу лікування хворих на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД та вірусні гепатити, насамперед через несвоєчасність здійснення закупівель та/або поставок відповідних лікарських засобів, опрацювати питання щодо створення запасу таких лікарських засобів у закладах охорони здоров`я.

Крім того, Президент доручив розробити та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення порядку проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, передбачивши запровадження показників оцінки ефективності регіональних заходів із профілактики та протидії захворюванню на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД та вірусні гепатити.